Sağlığını, el emeği ile yaptığı bez bebeklere borcu olduğunu belirten 75 yaşındaki Zuhal Şengül, “Bebeklerimi, bir heykeltraş gibi iğnemi vura vura şekillendiriyorum” dedi.

Sağlığını, el emeği ile yaptığı bez bebeklere borcu olduğunu belirten 75 yaşındaki Zuhal Şengül, “Bebeklerimi, bir heykeltraş gibi iğnemi vura vura şekillendiriyorum” dedi.

Sanatçı Zuhal Şengül, yaptığı rengârenk biblo bebekler ile Eskişehirli koleksiyonerlerin ve sanatseverlerin dikkatini çekiyor. Terapi amaçlı olarak yaklaşık 3 yıl önce kurslara katılarak bez bebekler yapmayı öğrenen 75 yaşındaki Şengül, sağlığını ve dinginliğini sanatına borçlu olduğunu dile getirdi. Evini atölye olarak kullandığını aktaran emektar Şengül, “Bebeklerimi, bir heykeltraş gibi iğnemi vura vura şekillendiriyorum” dedi.

“Bana ne geçmişi ne de geleceğimi düşündürüyor”

Yaptığı bez bebekleri belediyelerin organizasyonlarında ya da çeşitli sanat sergilerinde satışa sunduğunu aktaran Zuhal Şengül, konu ile alakalı olarak sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bir bebeği en az 3 günde yetiştirebiliyorum. Bu işi meydana çıkartırken çok farklı malzemeler kullanıyorum. İğne başta olmak üzere tel, sünger, yün, hazır gözler, ayaklar için keçe ve penye kumaşlardan yararlanıyorum. İşimi gerçekten çok seviyorum. Bana ne geçmişi ne de geleceğimi düşündürüyor. Hiçbir şey düşünmüyorum. Gördüğünüz üzere sıfırdan üretim yapıyorum. Bebeklerin üzerlerindeki kıyafetler ve ayakkabıların tasarımı dahi bana aittir. Yaptığım iş epey zahmet veriyor ama bitirince ve güzel yorumlar aldığımda her şeye değiyor.”

“Bebekler ile ilgilenenler genellikle yetişkinler ya da sanata kıymet verenler oluyor”

Bebeklerin fiyatların 250 liradan başladığını ileten Şengül, “İlgilenenler çok beğeniyorlar. Alan alıyor almayan ise ‘Çok güzelmiş’ diyerek gidiyor. Bu bebekler oyuncak şeklinde oynanmaz. Dekoratif amaçlı salonlarda ve odalarda saklanıyor. Genellikle ilgilileri, yetişkinler ya da sanata kıymet verenler oluyor. Hobi amaçlı biriktirenler de var. Bu tür el emeklerine ve işçiliklerine daha fazla destek verilsin istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.