Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan bölgesinde yapılan ve 7,5 milyon yıllık tarihi aydınlatan kazı çalışmaları sonucu, bölgede yaşamış olan canlılara ait bulunan fosillerin ayaklandırılarak ziyarete açılacağı sergide ziyaretçilere tarih hem anlatılacak hem de gösterilecek.

Kayseri’de 7,5 milyon yıllık tarihi aydınlatma çalışmalarında çok sayıda fosil eser gün yüzüne çıkarıldı. Bulunan fosillerin birleştirilmesi oluşturulan iskeletlerin replika ayaklandırmaları, çalışmalarda görev yapan uzman antropologlar tarafından hazırlanarak çalışmalarının tamamlanmasının ardından Anadolu Harikalar Diyarı Kayseri Bilim Merkezi’nde sergilenecek. Sergi için ayaklandırılan fil, antilop, 3 toynaklı at ve yavru ceylanın yaşadıkları dönemdeki bilgileri de panolar ile ziyaretçilere aktarılacak.

Yapılacak olacak sergi ile daha detaylı bilgiler aktaracaklarını söyleyen Uzman Antropolog Oğuzhan Köylüoğlu, “2024 yılında fosil çalışmalarımız gayet güzeldi. 100’ü aşkın fosil eser bulduk ve bu fosil eserlerinin içinde tabii ki çeşitli, hiç görmediğimiz bu yıla kadar rastlamadığımız bir domuz kafatasına rastladık. Kesinlikle verimli geçti. Biz 2018’den 2024’e günümüze kadar yaptığımız çalışmalarda çıkardığımız eserlerin replikalarını yapıyoruz, ayaklandırmalarını yapıyoruz. Biz bunları Kayseri Bilim Merkezi’nde sergiliyoruz. Tabii birçok yerde sergi yani kısa sergiler halinde sergilemiştik. Bunların en ilginci de tabii Kayseri Bilim Merkezi’nin düzenlediği Bilim Şenliği’nde olmuştu. Fakat şimdi Kayseri Bilim Merkezi’nin içinde bu sergilemeyi daha detaylı ve daha çeşitli yaptık. Çünkü açıklamalarıyla ve o günkü dünyanın, Anadolu’nun oluşumuyla ilgili bilgiler, panolar hazırladık. Bunları gayet güzel bir şekilde gelen ziyaretçilere aktarmayı planlıyoruz” dedi.

Köylüoğlu, Anadolu’nun en büyük fosil faunalarından birinin Kayseri’de olduğunu söyleyerek, “Sergilenecek olan bir fil var. Hortumlu türü var. Tabii günümüzdeki fillerden farklı bu tür. Alt çenesi birazcık kürek biçimli. Üst çenesindeki dişler daha kıvrımlı. Günümüz fillerinden tamamen ayrı ve atası olarak nitelendiriyoruz Onun haricinde 3 toynaklı atımız var. Onun haricinde Anadolu’da yaşamış 7,5 milyon yıl öncesine ait ilkel bir antilobumuz var. Onun haricinde de küçük bir tane ceylanımız var. Bunların da açıklamalarıyla ve o anki yaşam şartları, diyetleriyle ilgili bilgileri de vermekteyiz. Anadolu’nun en büyük fosil faunalarından biri Kayseri’de ve bu Kayseri’de çıkan fosilleri tarih açısından da ayaklandırmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.