Aydın’ın Nazilli ilçesinde 75 bin dolar parayı çalan şüpheli jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 75 bin dolar parayı çalan şüpheli jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Olay, Nazilli ilçesi Ketendere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.E. isimli şahsa ait ikamette hırsızlık olayı meydana geldi. Evde bulunan 75 bin dolar paranın çalınması üzerine, ev sahibi M.E. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince, hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını M.G. isimli kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için harekete geçen jandarma ekipleri, M.G.’yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan M.G. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.