Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Elazığ’da da hissedildi. Elazığ’da şiddetli bir şekilde hissedilen depremin şiddeti en net olarak bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Elazığ’da da hissedildi. Elazığ’da şiddetli bir şekilde hissedilen depremin şiddeti en net olarak bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ’da şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin şiddeti en net olarak iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında iş yerinde bulunan avize ve abajurların sallandığı anlar şiddeti bir kez daha gösterdi.