Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesinde bulunan bazı bölümlerde sıva çatlakları meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesinde bulunan bazı bölümlerde sıva çatlakları meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok ilde olduğu gibi Elazığ’da da şiddetli bir şekilde hissedilirken Fırat Üniversitesi Hastanesinde bazı bölümlerde sıva çatlakları ve dilatasyon bağlantılarında dökülmeler oluştu. Depremin hemen ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. İrfan Kaygusuz hastaneye giderek oluşan çatlakları inceleyerek incelemelerde bulundu.