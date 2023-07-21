Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun hazırladığı son verilere göre; 749 bin 757 nüfusa sahip olan Erzurum’da 620 bin 440 mobil telefon abonesi bulunuyor.

Elektronik haberleşme sektörünün il bazındaki yıllık istatistiklerine bakıldığında, 2022 yılında özellikle, 4.5 G nin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte gerek genişbant abone sayılarında ve gerekse veri iletişim trafiğinde önemli ölçüde artış olduğu görülüyor. 2017-2022 verileri incelendiğinde yıl bazında Erzurum’da sabit telefon, mobil telefon ve genişbant internet abone sayıları arttı. Erzurum’da 2022 yılı rakamlarına göre; aabit telefon erişim hat sayısı 77 bin 440, sabit telefon santral kapasitesi 133 bin 736, ankesörlü telefon sayısı 872, mobil telefon abone sayısı 620 bin 430, mobil telefon abone sayısı 3n+4.5n 612 bin 813, genişbant internet abone sayısı 658 bin 428, sabit genişbant internet abone sayısı 117 bin 447, mobil genişbant internet abone sayısı 540 bin 981, kablo TV abone sayısı 29 bin 745 ve fiber-optik kablo uzunluğu 9 bin 561 km olarak gerçekleşti.