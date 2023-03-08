Nevşehir’de yaşayan Fatma Yiğit 74 yılda öğrenemediği okumayı 5 haftada öğrendi.

Nevşehir’de yaşayan Fatma Yiğit 74 yılda öğrenemediği okumayı 5 haftada öğrendi.

Ürgüp İlçesine bağlı Ayvalı köyünde yaşayan Fatma Yiğit köylerinde bulunan Köy Yaşam Merkezinde açılan okuma-yazma kursuna katılarak 5 haftada okumayı öğrendi.

4 çocuk ve 11 torun sahibi olan Fatma Yiğit yıllardır okumak istediğini ancak bir türlü fırsat bulamadığını söyledi. Ürgüp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Ayvalı köyün de bulunan Köy Yaşam Merkezinde açılan okuma kursuna katılan Fatma Yiğit, torunları ile birlikte okula gelerek okumayı öğrendi. 5 hafta da okumayı öğrendiğini söyleyen Fatma Yiğit, şu ana kadar okumadığı için de dertli.

Yiğit, “Ben okumayı dini kitaplar okumak için öğreniyorum. Şu ana kadar telaşemiz çoktu. Okumaya zaman ayıramadım. Okumak çok iyi bir şeymiş ama çok geç kaldım. Okumayı çok istedim ama köyümüzde okuma kursu ve okul olmadığı için okumayı öğrenemedim. Şimdi bu fırsatı değerlendirmek istedim. 5 haftadır kursa geliyorum” dedi.

Matematiğe ve dört işleme aklının erdiğini söyleyen Fatma Yiğit “Eşim ürettiğimiz ürünleri pazara satmaya gider. Ben o gelmeden sattığı ürünlerin hesabını çıkartırım” dedi.

74 yaşında olmasına rağmen 5 haftada okumayı öğrenen Fatma Yiğit’i, Köy Yaşam Merkezindeki kursta ziyaret eden Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Fatma Yiğit’in elini öperek tebrik etti.