Denizli Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği’nde kolon kanseri tanısı konulan 74 yaşındaki Alime Nalçakan, radyoterapi ve kemoterapi tedavisinin ardından laporoskopik (kapalı) yöntemle ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Denizli Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği’nde kolon kanseri tanısı konulan 74 yaşındaki Alime Nalçakan, radyoterapi ve kemoterapi tedavisinin ardından laporoskopik (kapalı) yöntemle ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Büyük abdestinde kan ve siyahlaşma gibi nedenlerle Denizli Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği’ne başvuran Alime Nalçakan’a, Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hamza Çınar tarafından tahlil ve tetkikler yapıldı ve kalın bağırsağın makata yakın kısmında kitle tespit edildi. 4 ay süren zorlu tedavi süreci planlanan Alime Nalçakan’a Denizli Devlet Hastanesi’nde önce radyoterapi ve kemoterapi tedavileri uygulanarak kitlenin küçülmesi sağlandı. Rayyoterapi ve kemoterapinin ardından yaklaşık 2,5 ay sonra da laporoskopik yöntemle kalın bağırsak ameliyatı yapıldı ve Alime Nalçakan sağlığına kavuşturuldu.

“Tedavi işlemlerini başarıyla yürütmekteyiz”

Ameliyatı gerçekleştiren Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hamza Çınar, kolon kanserlerinin tedavisinde başarıyı getiren en önemli kriterin erken teşhis olduğunu, kolon kanserlerinin erken evrede saptandığında hastalıktan tamamen kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi. Çınar, “Kolon kanserlerinde ameliyatını gerçekleştirdiğimiz Alime Nalçakan da olduğu gibi ameliyattan önce radyoterapi ve kemoterapi tedavisi verilebilir. Bu durum hem anüse çok yakın tümörlerde anüsü kapatmak ve karından dışkılamaya geçmek gibi durumları en aza indirmekte hem de hastanın ameliyat sonrası yaşam süresini uzatmaktadır. Kolon ve rektum kanserlerinin tedavisi çok sayıda hekimlik branşını ilgilendirmektedir. Gastroenteroloji Cerrahisi, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkoloji ve Gastroenteroloji tedavinin içine aktif olarak katılmaktadır. Denizli Devlet Hastanesi’nde bu branşlarda bulunan hekim arkadaşlarımızla birlikte kolon ve rektum kanserlerinde takip ve tedavi işlemlerini başarıyla yürütmekteyiz” dedi.

“Allah doktorlarımızı başımızdan eksik etmesin”

Ameliyattan sonra sağlığına kavuşan Alime Nalçakan da duygu ve düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

“ Büyük abdestimi yaparken dışkıda kanama gördüm. İlk başta hemoroit zannettim. Kanama geçmeyince Denizli Devlet Hastanesi’ne geldik. Doktorumuz Hamza Bey hemen teşhisi koydu, süreci anlattı, onun dediği yoldan ilerledik. Ameliyat oldum. Daha kötü olurum diye zannediyordum, ama şuan çok iyiyim. Allah doktorlarımızı başımızdan eksik etmesin. Beni iyileştirmek için elinden gelen her şeyi yaptı, çok teşekkür ederim” dedi.