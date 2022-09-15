Muğla’da yaşayan 74 yaşındaki hasta, aylardır kurtulamadığı safra yolu taşlarından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde uygulanan ileri teknik yöntemle kurtuldu.

Muğla’da yaşayan 74 yaşındaki hasta, aylardır kurtulamadığı safra yolu taşlarından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde uygulanan ileri teknik yöntemle kurtuldu.

Muğla’da şiddetli halsizlik oluşturan safra yolundaki taşlardan kurtulamayan 74 yaşındaki hasta Fatma Yıldırım, Denizli’ye gelerek Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine başvurdu. Yıldırım’ın safra yollarında nadir görülen taşları tespit eden Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Çelik, hastaya açık ameliyat yaptırmadan uyguladığı ileri teknik yöntemle sağlığına kavuşturdu. Hastanın safra yolunda bulunan taşların türü bakımından endoskopik çıkarımı oldukça zor olduğunu belirten Doç. Dr. Mustafa Çelik, yapılan işlem hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Çelik, “Safra yolunda taş ve safra yolu iltihabı sebebiyle dış merkezde görülen ve taşı çıkarılamayıp tarafımıza gönderilen hastanın endoskopik yöntemle safra kanalından başarılı bir işlemle taş çıkarıldı. Taşın büyüklüğü yaklaşık üç santim olup, bu tür taşların endoskopik çıkarımı oldukça zordur” dedi.

“Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum”

PAÜ Hastanesinde başarılı operasyonla sağlığına kavuşan hasta Fatma Yıldırım, “Buraya gelmeden önce başka hastanelere de gittim. Orada beni gören doktorlar bu taşın açık ameliyatla çıkabileceğini onun da riskli olduğunu söylediler. Son olarak Mustafa hocama geldik. Kendisi ERCP denilen teknikle açık ameliyat olmadan taşı çıkarılabileceğini söyledi. Başarılı operasyonla taşımı çıkardı ve sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.