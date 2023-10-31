Antalyalı iş adamı ve milli sporcu 74 yaşındaki Ali Bıdı, yüzme, bisiklet ile koşudan oluşan Ironman 70.3 Türkiye yarışında en çok ilgi gören sporcu oldu. Bıdı, yarışta kazandığı madalyayı Cumhuriyet’in 100. yılına adadı.

Dünyanın en prestijli triatlon organizasyonlarından biri olan ’Ironman 70.3 Türkiye Yarışları’, Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’nde yapıldı. 86 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı ve Kadriye Halk Plajı’ndan başlayan yarışlarda, triatletler yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere toplam 111,9 kilometrelik mesafeyi kat etti.

Yarışa yüzerek başlayan sporcular, daha sonra Belek’ten EXPO 2016 alanına kadar pedal çevirdi. Yarışlar, The Land Of Legends içindeki koşu etabıyla sona erdi. Sıkı güvenlik tedbirlerinin alındığı yarışlarda sporcular önce 1,9 kilometre yüzüp, 90 kilometre pedal çevirip, 20 kilometre koştu. 50 ülkede yapılan Ironman 70.3 yarışlarının Türkiye etabında, yarışçılara da ilgi büyüktü.

Antalya’dan yarışlara 70-75 yaş kategorisinde katılan 74 yaşındaki iş adamı ve milli sporcu Ali Bıdı, mücadele ettiği 3 kategoride de güzergah boyunca büyük ilgi gördü. Ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla Ali Bıdı’yı destekleyen taraftarın coşkusu objektiflere de yansıdı. Bıdı, yarış sonunda kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

‘Demir Adam’ lakaplı Ali Bıdı, pandemi öncesinde elde ettiği Avrupa ikinciliği sayesinde, Dünya Şampiyonası’nda mücadele etme hakkı kazanmıştı. Bıdı, yine pandemi nedeniyle önümüzdeki yıla ertelenen ve Yeni Zelanda’da da yapılacak Triatlon Dünya Şampiyonası’nda yarışacak. Ali Bıdı sevenlerine birincilik sözü verdi.

Yoğun iş temposuna rağmen sporu sağlığını korumak için bırakmadığını, düzenli beslenerek uzun hayatın yolunu açtığını ifade eden Ali Bıdı, “Ben dünyadaki misyonumu, 120 artı KDV eşittir 144 yaşına kadar yaşayarak ve bu süre zarfında insanlara düzenli spor ve sağlıklı beslenme konusunda önerilerde bulunarak tamamlamak istiyorum. Bu konuda beni dinleyen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Ironman 70.3 Türkiye Yarışı’nda kazandığım madalyayı da Cumhuriyeti’mizin 100. yılına adıyorum” dedi.