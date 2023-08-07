Kilis’te yalnız yaşayan 74 yaşındaki şahıs, çöp doldurduğu evde ölü bulundu. Cesedin bulunduğu evden belediye ekipleri 8 kamyonet çöp çıkarttı.

Okçular Mahallesi Şörhabil Caddesi’nde bahçe içindeki tek katlı evde yalnız yaşayan ve bir süredir haber alınamayan 74 yaşındaki Fahri Y.’nin evine gelen yakınları, kapıyı açamayınca olayı polise bildirdi. Yan komşunun damından eve giren ekipler, yalnız yaşayan Fahri Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Çöplüğe dönüşen evde yaşamını yitiren Fahri. Y.’nin cansız bedeni, polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı adamın cansız bedeninin evden çıkartılmasının ardından çöp dolu ev, belediye ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı. Yaklaşık 8 kamyonet çöpün çıktığı evde ekipler çalışmalarını sürdürüyor.