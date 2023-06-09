Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Barış Bayrak ve beraberindeki Düzce Belediyesi heyeti, 74 ilden itfaiyecilerin katılımıyla Trabzon da gerçekleştirilen ‘İtfaiye İstişare Toplantısı ve İtfaiye Ekipmanları Tanıtımı Programı’na katılım sağladı.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Barış Bayrak, beraberinde İnsan Kaynakları Müdürü Murat Gülmez, İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman ve Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Caner Yörük ile birlikte Trabzon’da düzenlenen ‘İtfaiye İstişare Toplantısı ve İtfaiye Ekipmanları Tanıtımı Programı’na katıldı. Hamamizade İhsan Bey Kültür merkezinde gerçekleşen ve 74 farklı ilden gelen itfaiyecilerin katılım sağladığı toplantı öncesinde Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nu makamlarında ziyaret eden heyet, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün selamlarını iletti.

Ardından toplantıya geçen Düzce Belediyesi heyeti, saygı duruşu eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda okunan itfaiyeci duasına eşlik ederken, duanın ardından 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi ile ilgili hazırlanan videolar izlendi.

Düzce Belediyesi heyeti daha sonra itfaiye ekipmanları sergisini de gezdi.