Rize’nin Kalkandere ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki anne ve 56 yaşındaki kızının Kalkandere Halk Eğitimi Merkezi’nde açılan kursta okuma yazma öğrenmek için verdikleri çaba herkese örnek oluyor.

Kalkandere Halk Eğitimi Merkezi tarafından okuma yazma kursu açıldığını duyan ilçe sakinlerinden 73 yaşındaki Rakibe Öztürk ve 56 yaşındaki özel gereksinimli kızı Cemile Öztürk, hemen kendilerini de kursa yazdırdı. İlçedeki diğer kursiyerlerle birlikte eğitimlere başlayan anne-kız okuma yazmayı öğrendi. Okur yazar olmanın mutluluğunu yaşayan anne-kız şimdi ise okumanın keyfini çıkarıyor.

73 yaşındaki anne Rakibe Öztürk, hiçbir harfi bilmeyerek bu kursa katıldıklarını dile getirerek "Hiçbir harfi tanımıyordum. Sağ olsun hocalarımız Kur-an da öğrettiler, okuma yazma da öğrettiler bize. Bizim yaşımızda olanlar için epey zor oluyor tabi ama mücadele ediyoruz, ölene kadar da mücadele edeceğiz. Normalde Kalkandere Halk Eğitimi Merkezi’nde Kur-an eğitimleri almaya geliyorduk. Sonra dediler ilkokul da başlayacak hemen ‘Beni birinci sıraya yazın’ dedim. Öyle de devam ediyoruz. Tam öğrenemedik ama epey bir öğrendik. Allah bu kursları buraya açanlardan razı olsun" dedi.

"Annem ‘İnekleri kim bakacak?’ deyip okula göndermedi"

Annesinin kendisini ahırda bulunan büyük baş hayvanların bakımı ve süt ürünleri üretimi nedeniyle okula göndermediğini belirten Rakibe Öztürk "Ağabeyim beni okula gönderiyordu. Annem elinden aldı beni ‘İnekleri kim bakacak?’ dedi. Evlendik, çoluk çocuk oldu. Onların bakımına, geçimine döndük. Ondan sonra geçim derdi, ailenin işleri derken devam edemedik. Şimdiye kadar çoluk çocuğum için çalıştım, şimdi de kendim için çalışacağım" ifadelerini kullandı.

"Okuma yazmayı da öğrendik; Çok mutluyum"

Okuma yazma kursunda başarılı olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Cemile Öztürk ise "Kursa geldik. Halk Eğitimi Kurslarında Kur’an-ı Kerim okumayı da öğrendik, okuma yazmayı da öğrendik. Çok mutluyum. Ev işlerini bitiriyoruz geliyoruz eğitim alıyoruz" şeklinde konuştu.

"Onu kızıyla birlikte verdiği mücadele içerisinde görünce çok hoşuma gitti"

4 aydır süren kurslarda birçok kursiyerin programa katıldığını ancak 73 yaşındaki Rakibe Öztürk ile 56 yaşındaki Cemile Öztürk’ün okuma yazma öğrenmek için verdiği mücadelenin herkese örnek olduğunu dile getiren Kalkandere Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Cahide Ergin "Yaklaşık 4 aydır kursumuz sürüyor. Okuma yazma kursunda öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Kursiyerlerle aramız çok iyi. Ben aslen buralı değilim ama buradaki hanımlarla, kursiyerlerle çok iyi anlaştık. Onlarında dilini çözdükçe birlikte çok güzel dersler işleyebiliyoruz. Ben onlara okuma yazmayı öğretiyorum anlar bana Rize’nin kültürünü, özellikle yemeklerini öğretiyorlar. Rakibe teyzenin kızının özel bir durumu var. Onu kızıyla birlikte verdiği mücadele içerisinde görünce çok hoşuma gitti. Bu yaşa geldikten sonra özel gereksinimli kızı ile birlikte buraya gelerek bu şekilde hayatlarına devam etmeleri çok hoşuma gitti. Yaş itibariyle bana da çok güzel örnek oluyorlar. Hiç bireyden, hiç şekilde pes edilmeyeceğini gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Kursiyerler arasında bir çekişme var"

Kursiyerler arasında çekişme olduğunu ve herkesin öğrenme isteğinin yüksek olduğu kaydeden Ergin "Kursiyerler birbirini çok kıskanıyor. Birisi ‘Ben önce A’yı öğrendim’ diğeri ‘O benden daha önce öğrendi’ diyor. Gelmedikleri zaman beni arıyorlar ‘Hocam nerede kaldık, o orayı öğrendi mi, benden önde mi?’ diye soruyorlar. Kursiyerler arasında bir çekişme var" dedi.

"Kursumuzu açtığımız günün akşamında kapasitemizi doldurduk"

Kalkandere Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Seçkin Çankaya ise okuma yazma kurslarına talebin yoğun olduğunun altını çizerek "Halk Eğitimi Merkezlerimizin temel amaçlarından bir tanesi de zamanında dezavantajlı bir şekilde okuma yazmayı öğrenememiş kişilerin okuma yazmayı öğrenmesi, hayata katılması ve bu yönde gelişimlerini tamamlaması için kurslara gelmeye çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Bizler ’Her zaman her yerde ve herkes için eğitim’ diyoruz ve bu parolayla derslerimize devam ediyoruz ve bu parola ile derslerimize devam ediyoruz. Kalkandere ilçesinde Eylül ayından bu yana 7 kursiyerimize okuma yazmayı öğrettik ve belgelerini teslim ettik. Şu anda da 8 kursiyerimiz daha var. Bu kursiyerlerimizde 50-77 yaş arasında. Kursumuzu açtığımız günün akşamında kapasitemizi doldurduk. Talepten çok memnunuz ve kursiyerlerimize çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.