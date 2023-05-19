Mersin Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi özel bireylere yönelik temin ettiği akülü sandalyelerden faydalanan 73 yaşındaki Yaşar Alabar’ın günlük hayatta yaşadığı zorlukları, belediyenin kendisine verdiği destekler ile bir bir aştığı söylerken akülü araçla da hayatının kolaylaştığını ifade etti.

Daha önce manuel aracı olan ve tek başına hayatını idame ettirmekte zorlanan Yaşar Alabar, belediyenin kendisine verdiği akülü sandalye ile market alışverişlerinden günlük işlere kadar evinin tüm ihtiyaçlarını kendisi rahatça görebildiği kaydedildi. Sandalyesini, belediyenin kentin farklı noktalarında kurduğu şarj istasyonları sayesinde rahatça şarj edebildiği belirtilien Alabar, ulaşımını da belediyenin özel bireylerin rahatça yolculuk yapabilmesi için tasarladığı otobüslerle kolaylıkla sağlayabildiğine dikkat çekildi.

Daha önce mobilyacılık yaptığını ve dört sene önce damar tıkanıklığından dolayı sol ayağının diz üstünden kesildiğini kaydeden Alabar, “Büyük bir mobilya atölyem vardı. Her insan bir engelli adayıdır. Onun için herkes kendi sağlığına dikkat etsin. Bir engelli aracım vardı, ama manueldi ve itme gücüyle ilerliyordu. Çok zorluklar çekiyordum. Belediyenin verdiği akülü sandalyeyi aldıktan sonra gayet rahatım. Bu yüzden Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Engelliler Şube Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Çünkü burada görev yapan personeller, gelen bütün engellilere bir ana şefkati gösteriyor” dedi.

Akülü sandalyesi sayesinde şu anda istediği yere gidebildiğini söyleyen Alabar, “Tek başıma otobüslere biniyorum. Her ihtiyacımı karşılayabiliyorum. Ekmeğimi alıyorum, sebzemi alıyorum, evimin ihtiyaçlarını gideriyorum. Bu yüzden çok mutluyum” diye konuştu.

“Engelli yolda kalmıyor”

Belediyenin özel bireyleri düşünerek dizayn ettiği otobüslerden, yollardan ve daha birçok hizmetten yararlandığını belirten Alabar, “Yollara yapılan engelli rampaları, alınan otobüslerdeki rampalar, Mersin’in muhtelif yerlerine konulan şarj aletleri ve engellilerin hayatını kolaylaştıran tüm hizmetler için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şoförler de gayet iyi ve biz engelliler ile iyi anlaşıyorlar. Biniyoruz ve istediğimiz yere kadar bizi götürüyorlar. Şarj istasyonları kurulduğundan dolayı bütün engelliler şanslı. Sadece belediyemizin önünde değil, Mersin’in muhtelif yerlerinde şarj aletleri var. Kısacası engelli yolda kalmıyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Vahap Seçer’in sadece engellilere değil, Mersin’deki bütün yoksul insanlara, yaşlılara, ihtiyaç sahiplerine, aynı şefkati gösterdiğini vurgulayan Alabar, “Şunu da söylemekten vazgeçmiyorum. Mersinimizde, bir ekmek parasıyla yemek dağıtan bir belediyemiz var. Çok büyük bir belediyemiz var. Çok büyük bir başkanımız var, ona şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.