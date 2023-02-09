Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından bölgeye giden Sakarya itfaiyesi Kahramanmaraş’ta 73 saat sonra enkaz altından kurtarılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen 5 yaşındaki minik kızın ilk isteği su oldu.

Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından bölgeye giden Sakarya itfaiyesi Kahramanmaraş’ta 73 saat sonra enkaz altından kurtarılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen 5 yaşındaki minik kızın ilk isteği su oldu.

Depremin yıkıma sebep olduğu 10 ile Türkiye’nin her yerinden sevk edilen arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında süren çalışmaların 73’üncü saatinde mutlu eden bir haber geldi. Depremin ardından hemen bölgeye intikal eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı’nda 7 katlı Gözde 2 Apartmanı’nın enkazından gelen ses sonrasında seferber oldu. Sakarya itfaiyesince saatler süren çalışmada, felaketin 73’üncü saatinde 5 yaşındaki minik Mir Berzan Bağış, 55 yaşındaki babası Ali ile eşi Zelal sağ olarak ulaşıldı.

Bölgede çalışmalarını sürdüren ve birçok canı kurtaran Sakarya itfaiyesinin kurtardığı minik Mir Berzan ve ailesi hastaneye sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen minik kızın ilk isteği ise su oldu.