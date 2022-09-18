Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 7’den 77’ye her yaş grubu için ücretsiz olarak verdiği spor kurslarına ilgi her geçen gün artıyor. 72 yaşındaki, 5 çocuk 8 torun sahibi Durdu Lale de tenis kursuna katılarak sağlıklı yaşam yolunda adım atanlardan oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 7’den 77’ye her yaş grubu için ücretsiz olarak verdiği spor kurslarına ilgi her geçen gün artıyor. 72 yaşındaki, 5 çocuk 8 torun sahibi Durdu Lale de tenis kursuna katılarak sağlıklı yaşam yolunda adım atanlardan oldu.

Çocukluktan beri spor yapmayı çok sevdiğini söyleyen Durdu Lale, kursa katılmaya, torununu etüt merkezine götürürken karar verdiğini söyledi. “Buradan geçerken tenis kortunu gördüm, ilgimi çekti” diyen Durdu Teyze, “Geldim ‘ben de oynayayım, torunum da oynasın’ dedim. Kabul ettiler. Çok seviyorum tenisi. Allah bana sağlık verirse, ölünceye kadar da oynayacağım” dedi.

Diz ağrılarının haricinde herhangi bir sağlık sorunu olmadığını söyleyen Durdu Lale, “Dizlerimden biraz rahatsızım ama spor bana iyi geliyor. Ben buraya gelip tenis oynadığım zaman; diyelim ki başım ağrıyor, hiç hissetmiyorum, o kadar seviyorum” diye konuştu.

Yaşıtı olan kişilere de spor yapma çağrısında bulunan Durdu Teyze, “Hiç kimse ‘ben yaşlıyım oturup kalkamam’ demesin. Dizlerim ağrıyor, başım ağrıyor, göğsüm ağrıyor demesin. Hiçbir yaş, insana engel değildir. Tenis oynasın, spor yapsın, ip atlasın, top oynasın, ne yaparsa yapsın ama oturmasın. Mutlaka bir etkinlik yapsın. Belediye başkanımıza teşekkür ederim, tenis kortunda bana oynama fırsatı verdiği için. Ben devam etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Azim ve isteğinden kaynaklı başarılı oldu”

Durdu Teyzenin azim ve arzusundan dolayı kursta başarılı olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Yüzme ve Tenis Antrenörü Yunus Emre Eldeniz ise “İlk başta ben de ‘nasıl olacak?’, ’nasıl yapabileceğiz, hareket edebilecek mi?’ diye çok tereddüt ettim. Çünkü dizlerinde problem olduğunu söylemişti. Sonra kendisindeki bu azim ve istekten kaynaklı olsa gerek, bayağı bir başarılı oldu” diye konuştu.

Başkan Seçer’i karşısında görünce şaşkınlık yaşadı

Durdu Teyzenin bu azminden etkilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tenis kortunda çalışırken ziyaret etti. Başkan Seçer’i karşısında görünce büyük bir şaşkınlık yaşayan Durdu Teyze, Seçer ile sohbet etti ve kısa süreli maç da yaptı. Başkan Seçer’in, bir dahaki sefere çalışıp geleceğini söylemesi üzerine, “Başkanım ben yenilmeyi sevmiyorum” diyen Durdu Teyze herkesi kahkahaya boğdu.