İzmir’de 72 yaşındaki Mübeccel Yapar, nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu birçok hastaneden sonuç alamadıktan sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi’nde yapılan başarılı ana damar stentleme işlemiyle sağlığına kavuştu.

İEÜ Medical Point Hastanesi Kardiyoloji Bölümüne başvuran Mübeccel Yapar’a Doç. Dr. Burak Ayça umut oldu. İEÜ Medical Point Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Doç. Dr. Burak Ayça, "Daha önce de benzer vakaları başarıyla tedavi ettik. Mübeccel hanıma da doğru bir operasyonla stent takılabileceğimizi söyledik" dedi.

"Stendi terzi gibi işledik"

Doç. Dr. Burak Ayça, "Tıbbi literatürde de yeri var. Doğru teknik ve doğru malzeme kullanıldığında ana damar stentleme işlemleri cerrahi operasyonlarla benzer sonuçlar veriyor. Mübeccel hanımın da tedavisi için öncelikle ana damara özel bir stent getirdik. Ardından, damar içi görüntüleme yöntemleri kullanılarak damarın çapı ve yapısını detaylı bir şekilde inceledik. Bu görüntüleme teknikleri sayesinde damarın özelliklerini tam olarak belirledik ve stendi terzi usulü damara göre şekillendirdik" ifadelerini kullandı.

"Beni hayata döndürdünüz"

Doç. Dr. Burak Ayça’nın kendisini hayata döndürdüğünü dile getiren Mübeccel Yapar, "Nefes darlığı şikayetlerim tamamen ortadan kalktı ve yaşam kalitem gözle görülür şekilde yükseldi. Daha önce 15 dakika bile yürüyemiyordum, sürekli nefes nefese kalıp dinlenmek zorunda kalıyordum. Şimdi ise her gün bir saat boyunca hiç durmadan yürüyebiliyorum" diye konuştu.

"Hiç kimse bu tedaviyi önermedi"

Mübeccel Yapar, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı: "Çok fazla doktora gittim ama hiçbiri bana bu tedaviyi önermedi. Ameliyat olmam gerektiğini söylediler ancak ben ameliyata karşıydım, istemiyordum. Doç. Dr. Burak Ayça’dan Allah razı olsun, beni sağlığıma kavuşturdu. Çok memnunum, kendimi çok iyi hissediyorum."