Eskişehir’de yaşayan 72 yaşındaki Gül Hanım geçinebilmek için soğuğa rağmen çalışıyor.

Eskişehir’de yaşayan 72 yaşındaki Gül Hanım geçinebilmek için soğuğa rağmen çalışıyor.

Devletin verdiği maaş dışında geliri olmayan 72 yaşındaki Gül isimli yaşlı kadın, geçimini sağlayabilmek için 6 yıldır yaz kış demeden kuş yemi satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Eskişehir’in en büyük camilerinden birisi olan Reşadiye Camii’nin avlusunda satış yapan Gül Hanım devlete teşekkür ederken, yaşadığı bazı zorluklara değindi. Vatandaşın ilgi ve alakasından memnun olduğunu belirten Hanım, “Buraya fakirlikten geliyorum. Hiçbir yerden gelirim yok. Bir tek devletten aldığım yaş aylığı var. Allah devletimizden razı olsun, bir de kömür veriyorlar yakıp ısınabilmem için. 6 senedir buraya gelip satış yapıyorum. Üşüyorum, donuyorum, halktan yardım istiyorum. Allah razı olsun ki halk değer verip ekmek parası kazanmamı sağlıyor ama hala ihtiyacım var” diye konuştu.

Kuş yemi satmasının hayvanlar için de iyi olduğunu belirten Hanım, “Ben satış yapınca hayvanlar da nasipleniyor, atılan yemleri yiyorlar. Ben hastayım; şeker, tansiyon ve kolesterolüm var. Bazen çalışmaya bile gelemiyorum hastalıktan” dedi.