Samsunspor’un eski futbolcusu Ali Saka, 72 yaşında lise diploması aldı.

Samsunspor’un eski futbolcusu Ali Saka, 72 yaşında lise diploması aldı.

Samsun’da 2022 -2023 yılı eğitim öğretim yılı açık lise diplomaları verildi. İlkadım Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki açık lise programına kayıt olanlardan eski Samsunspor futbolcusu Ali Saka, Defterdarlık Memuru Ünal Erikçi(62) ve Huriye Bayrak (59) lise diploması almaya hak kazandı. Açık lise mezunlarına İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy takdim etti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in tüm Türkiye’de karne ya da diploma alanlara kitap hediye edilmesi talimatı da gerçekleştirilerek açık lise mezunlarına hediyeler takdim edildi.