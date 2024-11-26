Antalya’da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından son 72 saatte yapılan çalışmalarda 186 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Dedektifleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri’nin (JASAT) yaptığı çalışmalar sonucu son 72 saat içerisinde farklı suçlardan aranmakta olan 186 kişi yakalandı. 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 5 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 4 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 28 şüpheli başta olmak üzere toplam 186 şüpheli adli makamlara sevk edildi.