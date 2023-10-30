Körfez Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapılan kuşak terfi sınavında 72 karateci kuşak atladı.

Sınav komisyonunda Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Karate Antrenörü Şaban Ağaya, Kocaeli bölgesi antrenörleri Abdullah Gürel ve Yunus Erşeker bulunurken, sınavda hem karate teknikleri uygulamalı hem de teorik olan karate tanımı DO felsefesinin amacı, tekniklerin anlamları gibi sorular yer aldı. Sınav sonunda sporcular başarılarını aileleriyle paylaştı.

Körfez Gençlerbirliği Kulübü antrenörü Şaban Ağaya, "Sınavımız 3 aşamadan oluşuyor. Kihon (temel teknik), Kata (hayali rakibe karşı yön tayini) ve Kumite (dövüş müsabaka) bu üç aşamayı başarıyla geçen sporcular sınavı tamamlayarak kuşak atlamış oluyor. Karate sporuna Körfez ilçemizde yoğun bir ilgi var. Bu sayede altyapımızı sürekli diri tutabiliyoruz. Bu da bizim için memnun edici bir durum. Genç sporcularımız ileriki zamanlarda abileri ablaları gibi şampiyon olmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Biz de onlara inanıyor ve güveniyoruz yeni şampiyonlarımız onların içinden çıkacak" dedi.