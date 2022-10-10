Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentin çöp sorununun ortadan kaldıran Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinin 9 aylık verilerini paylaştı. 2022 yılının 9 aylık periyodunda 71 bin 500 ton atığın bertaraf edildiğini söyleyen Başkan Özlü, 5 bin 100 hanenin de elektrik ihtiyacının karşılandığını dile getirdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentin çöp sorununun ortadan kaldıran Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinin 9 aylık verilerini paylaştı. 2022 yılının 9 aylık periyodunda 71 bin 500 ton atığın bertaraf edildiğini söyleyen Başkan Özlü, 5 bin 100 hanenin de elektrik ihtiyacının karşılandığını dile getirdi.

Düzce’de vahşi depolamanın önüne geçilmesini sağlamasının yanında atıklardan enerji ve gübre elde ederek Düzce ve ülke ekonomisine katkı sağlanmasına Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinin 9 aylık çalışma sonuçları açıklandı.

5100 haneye yetecek elektrik üretildi

Söz konusu atıkların ekonomik değer olarak geri dönüşümlerini de rakamsal olarak değerlendiren Başkan Dr. Faruk Özlü, “Çöpün, enerjiden gübreye, yakıttan dolgu malzemesine kadar farklı şekillerde ekonomik değer olarak dönüştürülebileceği gerçeğini görmeliyiz. Ocak ayından itibaren tesise giren atıklarından 5 Milyon 420 Bin metreküp Biyogaz üretimi sağlarken, 9 Bin 410 MW elektrik enerjisi üretmiş bulunmaktayız. 5 Bin 100 hanenin 9 aylık elektrik ihtiyacına denk gelen bu üretim ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40’lık bir artış sağlamış olduk” dedi.

Tesis, hava kirliliği ile mücadeleye büyük katkı sundu

Tesisin, hava kirliliği ile mücadelede de çok önemli bir yer teşkil ettiğine dikkati çeken Başkan Özlü, çöplerin bertaraf edilmesi neticesinde 4 Milyon 177 Bin 500 kilogram karbondioksitin atmosfere salınımının da önüne geçildiğini paylaştı. Özlü, 185 Bin 700 ağaç eşdeğeri kadar atmosferden karbondioksitin tutulduğunu da ifade etti.

Kömür tüketimi de karbon yayılımı da engellendi

9 aylık dönem içerisinde yine hava kirliliğine destek çalışmaları çerçevesinde 1 Milyon 345 Bin kilogram kömürün tüketiminin engellendiğini söyleyen Başkan Dr. Faruk Özlü, ayrıca 3 Bin aracın trafikten çekilmesine eşdeğer olarak karbon yayılımının da tesis çalışmaları sayesinde engellendiğini sözlerine ekledi.