Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ’Hayat Boyu Öğrenme Haftası’nda huzurevi sakinleri hünerlerini sergiledi.

1-7 Haziran tarihleri arasında kültürün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla kutlanan ’Hayat Boyu Öğrenme Haftası’nda Çaycuma Halk Eğitim Merkezi’nin çeşitli sosyal etkinliklerine katılan Huzurevi sakinleri, katıldıkları sanat faaliyetlerinde de hünerlerini sergiliyor. Huzurevinde haftada bir gün gerçekleşen ahşap boyama atölyesine katılan huzurevi sakinleri, birbirinden güzel çalışmalar yaptı.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen sergide Huzurevi sakinleri yer aldı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen sergide huzurevi sakinleri, "Boya yaptık. İlk defa boya yapıyoruz. Bu işe devam edeceğiz" diye konuştu.

Usta öğretici Rahşan Atalay,"Huzurevinden böyle bir talep geldi. Yaşlılarımıza etkinlik, onların ilgisini çekecek bir etkinlik yapmak istedik. Kendileriyle ahşap boyamaya başladık. Gayet güzel çalışmalar yaptık. Çalışmalara devam ediyoruz. Hiç boya görmemiş olanlar vardı, fırça kullanmayanlar vardı. Onları daha çok bir şeylerle meşgul etmek, bir şey öğretmek daha güzel oldu. Bir şeyler yapmak güzeldi. Genelde 65-70 yaş üzerinde kursiyerlerimiz vardı. Çok eğlenceliydi, mutluydular. Halen daha devamını istiyorlar. Haftanın bir günü huzurevine gidip bu etkinlikleri düzenliyoruz. Kendi bahçelerinde çalışma ortamımız çok güzel oluyor. Huzurevini de birlikte renklendirdik" diye konuştu.