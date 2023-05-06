Bursa’nın 700 yıllık Osmanlı Köyü Cumalıkızık’ın hemen yanıbaşında Yıldırım Belediyesi tarafından şehre kazandırılan 100 bin metrekarelik orman parkı kapılarını açmaya hazırlanıyor. Mayıs ayı sonunda hizmete başlayacak Uludağ’ın eteklerindeki orman parkı ilçeye nefes aldıracak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Cumalıkızık’taki orman parkının detaylarını İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş’e anlattı

100 bin metrekare yeşil alana sahip Cumalıkızık Orman Parkı’nda bin metrekare oyun alanı, 5 adet çocuk parkı, 45 adet kamelya, 250 adet piknik masası ile 11 adet çeşme, 3 bin metrekarelik 2 adet otopark, 1 adet idari bina, 3 adet tuvalet, 1 mescit, 2 büfe ve 2 adette güvenlik noktası yer alacak.

Tarihi Cumalıkızık Mahallesinin hemen yanı başında yeniden düzenleme ile kente büyük bir mesire alanı kazandırdıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bu alanda 250 piknik masamız, 50 pergolemiz olacak. Çocuk alanları, alışveriş büfeleri, mescidi ve lavabolarıyla hemşerilerimizin aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri, yürüyüş yapabilecekleri, kitap okuyabilecekleri, eğlenebilecekleri güzel mekanı yakın zamanda hizmete açıyoruz" dedi.

Belediye başkanı olduğu Yıldırım ilçesinin Bursa’nın en yoğun ama yüzölçümü olarak en küçük ilçesi olduğuna dikkat çeken Yılmaz, Yıldırım ilçesinin Bursa’nın yüzde 1’ine tekabül ettiğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesininde katkılarıyla birlikte bu dönem içerisinde Yıldırım’da 1,5 milyon metrekarelik aktif yeşil alanı hizmete sunduklarını belirten Oktay Yılmaz, "Gökdere Mesire Alanı, Vakıf Bera Kent Parkı, Balaban Mesire Alanı, şuan yapımı devam eden Cumalıkızık Mesire alanımız ve bir çok mahallemizde 3 bin ile 5 bin metrekarelik mahalle parkları ile Yıldırımlı hemşerilerimizin yeşile doyması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Cumalıkızık Mesire Alanı içerisindeki çalışmaları Mayıs ayı içerisinde tamamlayacağız. 1 Haziran itibariyle de burada vatandaşlarımız rahatlıkla piknik yapıp vakit geçirebilecekler. Şu anda Büyükşehir Belediyemizle birlikte yaptığımız bir çalışma olan ve Yiğitler ile 75’inci Yıl Mahallelerini kapsayan büyük bir kent parkı çalışmasıda devam ediyor. 600 bin metrekarelik bir alan. Hemen yakınımızda Değirmenönü Mahallemizde de 100 bin metrekarelik bir alanda mesire alanı çalışmamızı yakın zamanda başlatacağız" diye konuştu.

Yıldırım Belediyesi’nin Yiğitler’deki devasa kent parkında bir de karavan kamp alanı bulunacağı öğrenildi.