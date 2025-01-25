Bilecik’te, asırlardır sürdürülen bir gelenek yeniden hayat buldu.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Şeyh Edebali Külliyesi’nde düzenlenen “Şifalı Pilav İkramı” vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Etkinlik kapsamında, Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Milletvekili Halil Eldemir, hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan pilavı vatandaşlara ikram etti.

Şeyh Edebali Külliyesi’nde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar hem şifalı pilavdan tatma hem de bu kadim geleneğe tanıklık etme imkânı buldu. Vali Aygöl ve Milletvekili Eldemir, ikram sırasında halkla sohbet ederek bu geleneğin yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

Her Cuma Devam Edecek

Hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirilen ve toplumda dayanışma ruhunu güçlendiren “Şifalı Pilav İkramı” etkinliği, cuma günleri Şeyh Edebali Külliyesi ve Ertuğrul Gazi Külliyesi’nde devam edecek.

Asırlık gelenek, geçmişle bugünü bir araya getirirken, vatandaşların ilgi ve katılımıyla yaşatılmaya devam ediyor.