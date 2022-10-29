Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıl dönümü, Kastamonu’nun Cide ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Cide Stadyumunda gerçekleştirilen kutlamalarda öğrencilerin düzenlediği ‘bayrak’ şovu büyük beğeni topladı. 700’den fazla öğrencinin katılımıyla stadyumda dev Türk bayrağı açıldı. Öğrenciler, çalan marşlar eşliğinde Türk bayrağını dakikalarca dalgalandırdı.

40 milyon liraya mal olacak yaşam alanının temeli atıldı

40 milyon liraya mal olacak yaşam alanının temeli atıldı

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