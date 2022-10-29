Kastamonu’nun Cide ilçesinde 700 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen ‘bayrak’ şovu büyük beğeni topladı.
Kastamonu’nun Cide ilçesinde 700 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen ‘bayrak’ şovu büyük beğeni topladı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıl dönümü, Kastamonu’nun Cide ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Cide Stadyumunda gerçekleştirilen kutlamalarda öğrencilerin düzenlediği ‘bayrak’ şovu büyük beğeni topladı. 700’den fazla öğrencinin katılımıyla stadyumda dev Türk bayrağı açıldı. Öğrenciler, çalan marşlar eşliğinde Türk bayrağını dakikalarca dalgalandırdı.
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