İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir ortaokulda eğitim gören yaklaşık 700 öğrenci, öğretmenlerine olan duygu ve düşüncelerini yaklaşık 30 metre uzunluğunda olan dev resim kağıdına çizdi.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan Sabiha Ahmet Tabak Ortaokulu’nda eğitim gören yaklaşık 700 öğrenci, öğretmenlerine olan duygu ve düşüncelerini ‘sevgiyi çiziyorum’ temasıyla dev resim kağıdına çizdi. Minik öğrenciler, okulun kat koridorlarına serilen ve toplamda yaklaşık 30 metre uzunluğunda olan resim kağıtlarına; ‘öğretmen, okul’ gibi görsel ögelerin yanı sıra, ‘Öğretmenler Günü kutlu olsun’, ‘sevgi’, ‘öğretmenimi çok seviyorum’ gibi sevgi kelimelerini de çizdi. El birliğiyle tamamlanan çizimler, sergilenmek üzere koridor duvarlarına asıldı.

Okul Müdürü Zeki Yaşar, öğrencilerin öğretmenlerine olan duygularını resmetmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

‘Öğretmen, öğrenci ve sevgi çemberi’ vurgusu

22 yıllık Görsel Sanatlar Öğretmeni Derya Poyraz, “40 öğretmen ve 700’e yakın öğrenci resim etkinliğine katıldı. Okul, eğitim, öğretim, sınırlı bir kavram değildir. Okul sınırlarla çevrildi değildir. Öğretmenlik de sadece 40 dakika sınıfın içerisinde ders yapmaktan ibaret değildir. Bunu düşünerek öğretmen ve öğrencilerimizi, ortak bir sevgi çemberinin içerisinde resim yapma etkinliğine davet ettik. Keyif alınan güzel bir ürün ortaya çıktı. Öğrenciler çok eğlendi. Öğretmen, öğrenci ve sevgi çemberini, sanat çatısı altında birleştirmiş olmak bizim için çok onur verici oldu. Bunu da Öğretmenler Günü kapsamında gerçekleştirmiş olmak da ayrıca bir güzellik” diye konuştu.

“Öğretmenlerimi çok seviyorum”

5. sınıf öğrencisi Berra Öztürk “Dünya, güneş, çocuklar ve öğretmenlerimi çizdim. Öğretmenlerimi çok seviyorum, o yüzden onları çizdim” dedi. Bir başka 5. sınıf öğrencisi Yusuf Parmaksız ise “Öğretmenlerimi çizdim ve kalpler yaptım. Ben bu etkinliği çok sevdim. Öğretmenlerimi çok seviyorum. Duygularımı çok güzel bir şekilde çizdim” şeklinde konuştu.