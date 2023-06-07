Geçtiğimiz günlerde yaşanan sel baskınlarının ardından Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Çaykışla köyünde heyelan meydana geldi.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, yaklaşık 700 nüfusunu bulunduğu Çaykışla köyünde yaşanan heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Bilici, beraberinde İl Genel Meclis üyeleri ve ilgili daire amirleri ile birlikte heyelanın meydana getirdiği tahribatı yerinde incelemek üzere Çaykışla köyüne gitti. İncelemelerin ardından Kaymakam Bilici, ilerleyen günlerde hazırlanacak afet raporu doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.