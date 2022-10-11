Malatya’da yaşayan Gramofon Ustası Erdoğan Altürk’ün dükkanında büyük özenle muhafaza ettiği asırlık saat, radyo ve gramofonlar adeta tarihe ışık tutuyor.

Malatya’da yaşayan Gramofon Ustası Erdoğan Altürk’ün dükkanında büyük özenle muhafaza ettiği asırlık saat, radyo ve gramofonlar adeta tarihe ışık tutuyor.

Battalgazi ilçesinde yaşayan Gramofon Ustası Erdoğan Altürk (89), ilerleyen yaşına rağmen 70 yıldır büyük sabırla mesleğini sürdürüyor. Tarih kokan dükkanında bir yandan eski saat, radyo ve gramofonların tamiratını yapan Altürk, bir taraftan ise onlarca muhabbet kuşu ile dertleşiyor.

Sanata olan tutkusunun kendisini böyle bir yola soktuğunu aktaran Altürk, 1952 yılında babasından gizli olarak açtığı dükkanında lambalı radyo, gramofon tamiratı yapmaya başladığını söyledi.

Mesleğin son temsilcilerinden olduğunu kaydeden Altürk, “Benim gibi üç beş usta vardı. Bildiğim kadarıyla çoğu rahmetli oldu. Hayatta kalan tek gramofon ustasıyım. Mesleğim benim elbisem gibi bir şey, ölünceye kadar mesleğimi sürdüreceğim. Çünkü sanat bizim kanımıza işlemiştir” dedi.

Birçok sektörde yaşanan çırak sıkıntısının kendi meslekleri için de geçerli olduğunu belirten Altürk, ”Bu sanat öyle birkaç ayda öğrenilecek bir sanat değil. Gelse birisi dese, yemeğini de ben veririm öğrenmek istese ama hakiki öğrenecek" diye konuştu.