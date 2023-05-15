Elazığ’da üç gün önce bir kapkaççı, 70 yaşındaki bir depremzede kadını yerde sürükleyerek çantasını çaldı. Polis, altınları çalan şahsı tespit etti ve evinde yapılan aramalarda 1 milyon lira değerindeki altın dolu çantayı buldu. Altınlar sahibine telim edilirken, şahıs cezaevine gönderildi.

Olay, üç gün önce gece saatlerinde merkez Kültür Mahallesi Kirazlı Sokak’ta meydana geldi. Ruhat B. isimli 70 yaşındaki depremzede, kaldığı apartmana gireceği sırada kapkaççının saldırısına uğradı ve mücadele etmesine rağmen çantasını kurtaramadı. Yaşlı kadının kalçası kırılırken, kaçan kapkaççının yakalanması için harekete geçildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kapkaççının Ü.K. isimli kişi olduğu tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan altınların Ü.K.’nin ikamet ettiği ev aramasında bulunduğunu belirledi. Gözaltına alınan Ü.K. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, 1 milyon lira değerinde altın bulunan çantayı sahibine teslim etti.