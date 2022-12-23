Türkiye’nin kanatlı sektörünün lider markası Gedik Piliç, 2022 yılı için belirlediği 100 milyon dolar ihracat hedefini aşarak önemli bir başarıya imza attı. 120 milyon doların üzerindeki ihracat ağına Suudi Arabistan ve Mısır gibi önemli ülkeleri dahil eden Gedik Piliç, 2023 yılında yüzde 10 daha büyümeyi planlıyor.

Türkiye’nin kanatlı sektörünün lider markası Gedik Piliç, 2022 yılı için belirlediği 100 milyon dolar ihracat hedefini aşarak önemli bir başarıya imza attı. 120 milyon doların üzerindeki ihracat ağına Suudi Arabistan ve Mısır gibi önemli ülkeleri dahil eden Gedik Piliç, 2023 yılında yüzde 10 daha büyümeyi planlıyor.

1968 yılından bu yanana kanatlı sektörünün lider beyaz et üreticilerinden birisi olan Gedik Piliç, her geçen gün ihracat alanlarını daha da genişleterek hem Ege Bölgesi hem de Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Kanatlı sektörünün lider markası Gedik Piliç, 2021 yılında gerçekleştirdiği 85 milyon dolarlık ihracatıyla Ege Bölgesi’nde 1’inci, Türkiye genelinde ise 2’inci sırada yer alarak ülke ekonomisine büyük bir katkı sağladı. Genişleyen ihracat ağını yaklaşık 70 ülkeye çıkaran Gedik Piliç, 2022 yılı hedefi olarak belirlediği 100 milyon doları aşarak 120 milyon doların üzerine ihracat gerçekleştirdi. Gedik Piliç, bu önemli başarısını "Ekonomiye Değer Katanlar" değerlendirmesinde 4 ödül birden alarak taçlandırdı.

“2022 yılında hedeflerin üzerine çıktık”

Kendileri ve sektör açısından 2022 yılının değerlendirmesini yapan Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, “2022 yılında hedeflerimizi tutturduk desek yeridir, hatta üzerine de çıktık diyebilirim. Gerçi son ikinci yarı umduğumuz karlılığı bulamadık ama ilk birinci yarıda istediğimiz karlılık hedeflerine de ulaştık. Ama yılın geneline bakarsak kar oranımız çok iyi değildi. 2022 yılının toplamında 450 milyon dolar gibi bir ciromuz oldu. 2021’e göre 2022 üretim bazında da yüzde 10’luk bir büyümemiz var. Tabi bura rakamlarda ihracatın payı daha fazla. Geçtiğimiz yıla göre ihracat yüzde 50 falan arttı. Yani bir önceki yıl 85 milyon dolar olan ihracatımız, bu yıl hedefimiz olan 100 milyon doların da üzerine çıkarak tahmini 120-130 milyon dolarları bulacak” dedi.

“Türkiye önemli bir tavukçuluk merkezi”

Türkiye’nin dünyanın önde gelen tavukçuluk merkezlerinden birisi olduğuna işaret eden Osman Gedik, “Türkiye, önemli bir tavukçuluk merkezi. Sektör olarak 2022’nin ilk yarısı bizim için karlı geçti ise sektör için de ilk yarı karlı geçmiştir diye tahmin ediyorum ama ikinci yarı tüm sektör için biraz durağan gitti. Fiyatlar çok geriye geldi, maliyetler yüksek, satış fiyatları çok düşük. Dünya genelinde de satış fiyatları çok düşüktü. Tabi ki ikinci yarı da umduğumuz karlılıkları bulamadık. Sektör de bulamadı” diye konuştu.

“Suudi Arabistan ihracat ağımıza katıldı”

Gedik Piliç olarak ihracat ağını geliştirmek adına sürekli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Osman Gedik, şöyle konuştu:

“2022 yılında, Gedik Piliç olarak gerçekleştirdiğiniz ihracatta homojen bir dağılım oluştu. Yeni ülkeler katılmaya başladı. Mesela Suudi Arabistan daha öncesinde yoktu, şimdi Suudi Arabistan ihracat ağına katıldı. Önümüzdeki günlerde Mısır başlayacak. Türkiye’den tahminen en az 70-80 ülkeye tavuk ihracatı yapılıyor. Gedik Piliç olarak bizde bu ülkelerin içerisinde 70 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yurt dışına gerçekleştirdiğimiz satışlarda da homojen bir dağılım görüyor. Bazı ülkeleri çok, diğerlerinin az alması gibi bir durum söz konusu değil. Gerçekten eşit bir satışımız var”

“2023’te de büyüme hedefliyoruz”

Gedik Piliç olarak yatırım ve büyümeye önem verdiklerinin altını çizen Osman Gedik, 2023 yılı beklenti ve hedeflerini ise şu şekilde sıraladı:

“2023, tüm sektörler için biraz sıkıntı geçecek gibi gözüküyor. Dünya genelinde etkili olan bir resesyon var. Biz bunu görebiliyoruz. Çünkü 2022’nin ikinci yarısında tüm dünya genelinde fiyatların düşmesinin nedeni resesyon. Arz tarafı fazla, talep tarafı düşük. Böyle olunca tabi ki fiyatlar geriye geliyor. Durum bu şekilde devam ederse, 2023’deki büyüme hedefimiz yüzde 10 gibi gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Ama bu resesyon bu şekilde devam ederse biraz zor. Bunu önümüzdeki günler gösterecek”