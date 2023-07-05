Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 70 milyon TL değere sahip 17 bin 500 metrelik altyapı hattının çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 70 milyon TL’lik proje ile Kazımpaşa bölgesinde bulunan mahallelerin altyapı sorunlarını kesin çözüme kavuşturacak. Tamamlandığında 17 bin 500 metre uzunluğa sahip olacak projenin ana cadde üzerinde devam eden çalışmaları, vatandaşların mağdur olmaması için kısım kısım devam ediyor. Kurtuluş ve 18 Nisan caddeleri arasında bulunan 2 bin 500 metrelik güzergahta başlayan çalışmalarda ekipler sürücü ve yayaların güvenliği için yolun bir kısmını ulaşıma kapattı.