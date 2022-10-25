Sakarya Büyükşehir Belediyesi Serdivan ilçesinde tamamlandığında 17 bin 660 metre uzunluğa sahip olacak 70 milyon liralık alt yapı çalışmalarının startı verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Serdivan ilçesinde tamamlandığında 17 bin 660 metre uzunluğa sahip olacak 70 milyon liralık alt yapı çalışmalarının startı verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Serdivan Kazımpaşa Mahallesi’nde çalışmaları aralıksız şekilde devam eden 70 milyon TL’lik proje ile ilgili bilgileri lansman töreninde paylaştı. Tamamlandığında 17 bin 660 metre uzunluğa sahip olacak proje sayesinde Kazımpaşa Mahallesi ve bölgedeki diğer mahallelerin evsel atıksuları uzun yıllar boyunca Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’ne güvenle ulaştırılacak. Son teknoloji cihazlar ve uzman kadro sayesinde arıtılan sular ise doğaya yeniden deşarj edilecek. Çevreci belediyecilik anlayışına yakışır şekilde bölgeye kazandırılacak proje çerçevesinde 13 bin 100 metrelik atıksu hattı, 4 bin 560 metre uzunluğa sahip atıksu terfi hattı ve 3 adet paket atıksu terfi vatandaşların hizmetine sunulacak.

“Vatandaşlarımız her zaman bize güveniyor”

Kazımpaşa ve bölge mahallelerinin altyapı sorununa çözüm bulunduğunu aktaran Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Bugün Kazımpaşa Bölgesi Altyapı Projesi Temel Atma Töreni’nde bir araya geldik. Değişen ve gelişen Sakarya ile hem şehrimiz geleceğe hazır hale geliyor hem de Serdivan ilçemiz büyüyor. Sakarya genelinde ve Serdivan’da yapılan hizmetlerle liderimizi mahcup etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Bu düsturla sürdürdüğümüz çalışmalar doğrultusunda vatandaşlarımız her zaman bize güveniyor. Uzun yıllardır Kazımpaşa bölgemizde beklenen altyapı çalışmalarımızı şükürler olsun başlattık. Bizim vatandaşlarımıza sözümüz var. Onların yaşam alanlarını her geçen gün daha fazla geliştireceğiz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza bugünün ve yarınlarının altyapı sorunlarını çözüme kavuşturduğu için teşekkür ediyorum. Görünmeyen yatırımlarla ilçelerimizin altyapılarını inşa ettikten sonra üst yapılarını da kurmaya devam edeceğiz” dedi.

“Kazımpaşa Bölgesi’nin atıksuları güvenle taşınacak”

70 Milyon TL’lik dev yatırımı kısa sürede Serdivan’a kazandırmayı hedeflediklerini belirten Yüce, “Malumunuz sağlam bir şehir sağlam bir altyapı ile inşa edilir. Bizde bu düşünce ile yola çıkarak, Kazımpaşa için altyapı yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. 13 bin 100 metre Atıksu Hattı, 4 bin 560 metre Atıksu Terfi Hattı ve 3 adet Paket Atıksu Terfi Merkezi imalatları yapılacaktır. Kazımpaşa için önemli olan bu projemizin toplam maliyeti 70 Milyon TL dir. Çalışmalarına başlamış olduğumuz bu imalatlar tamamlanınca Serdivan İlçesi Kazımpaşa bölgesi merkez ve çevre yerleşimlerin evsel atıksuları Karaman Atıksu Artıma Tesisine ulaştırılmış olacaktır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak; çevremizi korumayı, doğayı kirletmemeyi ön planda tutuyoruz. Çevremizi korumaya ve israfı önlemeye yönelik projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bu projeler; hem günümüze hem de geleceğimize hizmet eden en önemli, en güzel yatırımlardır. Sakarya’mızda doğayı ve çevreyi koruma altına alacağımız birçok çalışmayı gerçekleştiriyoruz, gerçekleştireceğiz. Bu çalışmalardan birisi olan atıksu hattının Serdivanımıza, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.