Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan ilçesinde hayata geçireceği 17 bin 660 metre uzunluğa sahip ve 70 milyon liraya mal olacak kanalizasyon hattının 3 bin 150 metrelik kısmında çalışmalarını tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan ilçesinde hayata geçireceği 17 bin 660 metre uzunluğa sahip ve 70 milyon liraya mal olacak kanalizasyon hattının 3 bin 150 metrelik kısmında çalışmalarını tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Serdivan Kazımpaşa Mahallesi’nde başlattığı altyapı çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Proje çerçevesinde bölgeye kazandırılacak 13 bin 100 metrelik atıksu, 4 bin 560 metre uzunluğa sahip atık su terfi ve 3 paket atık su terfi hatlarının 3 bin 150 metrelik kısmında çalışmalarını tamamlandı. Kazımpaşa ve bölge mahallelere uzun yıllar boyunca hizmet verecek hat sayesinde toplanan evsel atık sular, güvenle Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştırıldıktan sonra son teknoloji cihazlar sayesinde doğaya yeniden deşarj edilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada ise nüfusu her geçen gün gelişen Kazımpaşa ve bölge mahallelerinin geleceğine hizmet edecek 70 milyon TL’lik projenin en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların süratle devam ettiği ifade edildi.