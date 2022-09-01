Türkiye’nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Mersin’in Silifke ilçesinde yeni çilek fidelerinin ekimine başlandı. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, ilçenin Türkiye’deki çilek üretiminin yüzde 40’ını, ihracatının da yüzde 60’ını karşıladığını bu yıl Silifke çileğinde 60 ile 70 milyon arasında fidelerin toprakla buluşacağını söyledi.

Türkiye’nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Mersin’in Silifke ilçesinde yeni çilek fidelerinin ekimine başlandı. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, ilçenin Türkiye’deki çilek üretiminin yüzde 40’ını, ihracatının da yüzde 60’ını karşıladığını bu yıl Silifke çileğinde 60 ile 70 milyon arasında fidelerin toprakla buluşacağını söyledi.

Temmuz ayı sonu itibariyle tarlaların hazırlanarak fidelerin dikiminin yapılması, budanması ve toplanması gibi çalışma süreci Haziran ayına kadar devam ediyor. Silifke’de yaklaşık 3 bin aile çilek işiyle uğraşıyor. Çoğunluğu kadınlardan oluşan 10 bin kişi, çilek üretimi sayesinde gelir elde ediyor. Çilek toplama sezonunda Silifkelilerin yanı sıra Şanlıurfa ve Kahramanmaraş başta olmak üzere çevre illerden gelen işçiler de çalışıyor.

İlçede 20 bin dönüm araziden 70 ila 80 bin ton ürün beklenirken, Yurtiçi ve yurtdışında marka olan Silifke çileğinde 60 ile 70 milyon arasında çilek fidelerin toprakla buluşacağı belirtildi.

Kaynar, yüksek kalitedeki meyvelerin iriliğini sezon sonuna kadar koruduğunu, bu nedenle de tüccarların yoğun talebiyle karşılaştıklarını, bu yıl yeni ekilen çilek fidelerinden 20 bin dönüm araziden 70 ila 80 bin ton çilek hasadının yapılacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

“Coğrafi işaret tescilli çileğimizin fide ekimi başlamış bulunuyor. Fidelerimiz Toprakla buluşuyor. Geçen yılki olumsuz Ukrayna Rusya savaşı krizinden dolayı ulaşım ve satış sıkıntısı yaşadık. Çilek fidesi ekiminde bu yıl azalma var. Sebeplerinden biride girdi maliyetlerin yüksek olması. Yine de sezona umutla bakıyoruz. 20 bin dönüm araziden 70 ila 80 bin ton ürün bekliyoruz. Yurtiçi ve yurtdışında marka olan Silifke çileğinde 60 ile 70 milyon arasında fideler toprakla buluşacak”