Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı sonrası karla mücadele çalışmalarını özveriyle sürdürürken, ekipler 70 mahalle yolunu da ulaşıma açarak, kırsal kesimde kapalı mahalle yolu bırakmadı.

Kent genelinde yağan kar sonrası Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, özverili bir şekilde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Merkezde ve kırsal mahalle yollarında ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için tüm ekipler teyakkuz halinde 7/24 esasına göre çalışırken, 11 Şubat saat 17.00 ile 12 Şubat saat 09.00 saatleri arasında yapılan çalışmalarda kırsal mahallelerde kapalı mahalle yolu kalmadı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda 130 personel ve 63 araçla yürütülen çalışma kapsamında ekipler, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 560 kilometrelik yol ağında Bünyan ilçesinde 8 mahalle yolu, Develi’de 10, Felahiye’de 9, Hacılar’da 3, İncesu’da 3, Kocasinan’da 15, Pınarbaşı’da 2, Sarız’da 6, Talas’ta 4 ve Tomarza’da 10 olmak üzere toplam 70 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

İlçelerin kırsal mahalle yollarında yol genişletme çalışmaları devam ederken, ulaşıma kapalı yol bırakılmadı. Kent merkezinde de Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, ana arterlerde, cadde ve sokaklarda kar küreme, yol temizleme ve tuzlama işlemleri yaparken, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ise kaldırımlarda temizlik ve bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.