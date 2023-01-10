Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından projelendirilen, dükkân, okul ve camiyi de içinde barındıran 683 adet toplu konutlarının inşaatı 70 günde yüzde 26 seviyesine geldi. Dairelerin yıl sonunda teslim edileceği belirtildi.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından projelendirilen, dükkân, okul ve camiyi de içinde barındıran 683 adet toplu konutlarının inşaatı 70 günde yüzde 26 seviyesine geldi. Dairelerin yıl sonunda teslim edileceği belirtildi.

70 gün önce başlayan yapım çalışmalarında Mustafakemalpaşa tarihinde ilk kez bir inşaata 4 adet kule vinç kuruldu. Mühendis ve işçi dâhil 420 kişinin gece gündüz çalıştığı inşaat, takvimin yüzde 35 önünde ilerliyor. Çalışmalarda fiziki yapım oranı yüzde 26’ya ulaşan Lalaşahin TOKİ’nin 2023 yılı sonunda teslim edilmesi planlanıyor.

Yüzlerce hak sahibi ailenin sabırsızlıkla beklediği konutlar hızla yükseliyor.

Mustafakemalpaşa’da Tatkavaklı ve Dere Mahalle’nin ardından TOKİ’nin Lalaşahin Mahallesi’ne kazandıracağı 3. etap projesinde çalışmalar hızlandı.

1 Kasım 2021’de yapılan ve daha sonrasında iptal edilen Lalaşahin TOKİ’de ikinci ihale yaklaşık bir yıl sonra 9 Ağustos 2022’de gerçekleştirildi. 15 Eylül’de yüklenici firmayla sözleşme imzalanmasının ardından Ekim ayı ile birlikte dev projede yapım süreci başladı.

Kule vinç sayısı 5’e çıkacak

Lalaşahin Mahallesi 950 ada 10 parselde kurulan şantiye alanında, Mustafakemalpaşa için bir ilke de imza atıldı. Hava muhalefetine aldırış edilmeden sürdürülen çalışmalar doğrultusunda ilk kez bir inşaata 4 kule vinç kuruldu.

Yüklenici firma yetkililerinden Muhammet Çetin, hızla süren inşaat hakkında bilgiler verdi. 420 kişilik ekiple çift vardiya sistemi çalıştıklarını söyleyen Çetin, inşaatın TOKİ programının yüzde 35 önünde sürdüğünü, tamamlanma oranının ise yüzde 26 seviyelerine ulaştığını belirtti. Toplu konut projesinde 58 bloğun 45’inin temelinin döküldüğünü, 17 binanın da kaba inşaatının bittiğini ifade eden Çetin, “İnşaatın hızlı bir şekilde tamamlanması için 4 kule vinç kullanılıyor, birini de bu hafta kuracağız. Hafriyat çalışmaları tamamlandı. Elektrik, mekanik ve tesisat işleri ise devam ediyor” dedi.

Hedef, 2023 sonu

Teslim tarihi 2024 Mayıs olan (600 gün) konutların, beklenen süreden daha kısa zamanda tamamlanacağı belirtilirken, inşaatın bu yılın Aralık ayında bitirilmesi hedefleniyor.

3+1 ve 2+1 daire şeklindeki Lalaşahin TOKİ için kuralar 13 Temmuz 2020 tarihinde çekilirken, proje çerçevesinde; 683 konut, 13 adet dükkan, 1 adet ilköğretim okulu ve 1 adet cami inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapılacak.