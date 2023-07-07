Merkezefendi Belediyesi’nin her yıl düzenli olarak açtığı ‘Yaz ve Kış Dönemi Spor Okulları’nda bugüne kadar 70 bin Merkezefendili spor yaptı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “2019 yılından itibaren açtığımız spor kurslarımıza hemşehrilerimiz büyük ilgi gösteriyor. Sporu seven bir ilçeyiz” dedi.

Spora ve sporcuya her zaman destek olan Merkezefendi Belediyesi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından 2019 bu yana vatandaşların daha sağlıklı ve sporla iç içe bir yaşam sürmesi adına açılan ‘Yaz ve Kış Dönemi Spor Okulları’nda 70 bin Merkezefendili spor yaptı. Vatandaşlar, ilçeye kazandırılan ve sayısı her geçen gün artan tesislerde, branşlarında uzman eğitmenler tarafından ücretsiz bir şekilde spor yapma imkanı buluyor.

Futbol, basketbol, voleybol, tenis, badminton, robotik kodlama, cimnastik, halk oyunları, satranç ve akıl oyunları, pilates, zumba, fitness, izcilik ve güreş kursları olmak üzere toplamda 14 branştaki kurslar, Merkezefendi Belediyesi’nin 17 tesisinde gerçekleştiriliyor.

“Spora desteklerimiz her zaman sürecek”

İlçede yediden yetmişe tüm vatandaşların spora büyük bir ilgi gösterdiğini belirten Başkan Doğan, bu alanda desteklerinin her zaman devam edeceğini söyledi. Sağlıklı bir hayat ve yeni yetenekleri keşfetmek adına spor kurslarının önemli olduğunu ifade eden Doğan, “Çocuklarımıza spor kültürünü aşılamayı ve sporu bir yaşam biçimi haline getirmelerini, hemşehrilerimizin de evden çıkmalarını, spor yaparken sosyalleşmeleri için 2019 yılından itibaren düzenli olarak kurslar açıyoruz. Hem planlarımız hem de hemşehrilerimizin talepleri hedefinde açtığımız kurslarımıza yediden yetmişe tüm hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Bugüne kadar 70 bin Merkezefendili, hem yeteneklerini geliştirmek hem verimli vakit geçirmek hem de sağlık bir hayat sürmek üzere kurslarımızdan faydalandı, faydalanmaya da devam ediyor. Sporla iç içe olan bir ilçe hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.