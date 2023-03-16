Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Muş’ta, bu yıl büyükbaş anaç hayvanların doğumundan beklenen 70 bin buzağının il ekonomisine yaklaşık 1 milyar TL katkı sağlaması hedefleniyor.

Verimli mera ve yaylalara sahip Muş’ta buzağı doğumları başladı. 280 bin civarında büyükbaş hayvan varlığı ile Türkiye’nin önemli hayvancılık kentlerinden biri olan Muş’ta beklenen buzağı doğumlarından il ekonomisine yaklaşık 1 milyar TL gelir bekleniyor. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemal Aral, Muş’un tarım ve hayvancılık ili olduğunu belirterek, “Muş, hayvancılık anlamında Türkiye’nin önemli merkezlerinden biridir. Muş’ta yaklaşık 280 bin civarında büyükbaş hayvanımız var. Bu yıl büyükbaş anaç hayvanların doğumundan yaklaşık 70 bin buzağı bekliyoruz. Bu buzağılardan ilimizin ekonomisine yaklaşık 1 milyar TL katkı sağlayacak. Devletimizin destekleri ile çiftçimiz daha rahat edecek. Devletimizin verdiği teşvikler artarsa çiftçimiz de bu teşviklerden faydalanarak güzel işlere imza atar” dedi.