Antalya’da 7 yıldır evden çıkmadığı tespit edilen 91 yaşındaki Sebahat Öğütlü, çocukluk arkadaşı Nedret Gül’le bir araya getirildi.

Kemer Belediyesi tarafından evde bakım hizmeti alan ve yaklaşık yedi yıldır evden çıkmadığı öğrenilen 91 yaşındaki Sebahat Öğütlü, Kemer’in bir diğer çınarı hem çocukluk hem de okul arkadaşı 91 yaşındaki Nedret Gül’le torunları ve çocukları aracılığı ile Kemer Belediyesi Deniz Kafe’de bir araya getirildi.

Kemer Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri birimi çalışanlarının desteği ile evinden çıkarılan Öğütlü’nün, uzun zaman sonra bir araya geldiği Nedret Gül’le sıcak buluşması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül’ün eşi Hale Gül’ün de annesi olan Nedret Gül ve Öğütlü’nün çocuk ve torunları ise bu anı ölümsüzleştirmek için asırlık çınarlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.