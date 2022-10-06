Diyarbakır’da 17 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranmakta olan hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Diyarbakır’da 17 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranmakta olan hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonların devam ettiği belirtildi. Bu çerçevede, yapılan titiz çalışmalar sonucunda, “elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık" suçundan 17 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranmakta olan M.T. isimli şüpheli, Bağlar ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.