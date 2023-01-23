Ordu’da 7 yıl önce eline fırça ve boya alan kadın, ev ve işyerinde neredeyse her türlü alanı boyayarak, düşük maliyetle yenileme çalışması yapıyor.

Ordu’da 7 yıl önce eline fırça ve boya alan kadın, ev ve işyerinde neredeyse her türlü alanı boyayarak, düşük maliyetle yenileme çalışması yapıyor.

Yıllarca özel sektörde çalışan Begüm Türkan Tokat, 7 yıl önce evde canı sıkılınca eline aldığı fırça ile ahşap boyama yaptı. Bir süre evdeki eşitli eşyaları boyayan Begüm Türkan Tokat, sonrasında bu işi meslek olarak yapmaya karar verdi. Bir firma ile anlaşan Tokat, şimdi ise ev ve işyerlerindeki neredeyse her türlü eşyayı yeniden boyayarak, düşük maliyet ile yeni görünümü kavuşturuyor. İnsanların kadın boyacı gördüklerinde şaşırdıklarını kaydeden Tokat, müşterilerin geri dönüşlerden ise memnun.

“Boyanabilecek her şeyi boyayıp geri dönüşümü destekliyorum”

Müşterilerinin yanına gitmeden önce kişisel makyajını yapmayı ihmal etmeyen evli ve bir çocuk annesi Ordulu 38 yaşındaki Begüm Türkan Tokat, “İş alanında uzun yıllar çalıştım. Yaklaşık 7 senedir boya işi ile ilgileniyorum. Ahşap boyama ile hobi olarak başladım. Bu artık zamanla benim mesleğime dönüştü, şuan bir firma bünyesinde boya dönüşüm uzmanı olarak görev yapıyorum. Bir evdeki bütün evde boyama ve yenileme yapıyorum. Boyanabilecek bir alan varsa geri dönüşümü desteklemiş oluyoruz. Mutfak mobilyalarını boyuyoruz, beyaz eşyaları boyayabiliyorum, çelik ve ahşap kapılar, banyo zemin ve duvarları, seramik ve lavabolar olmak üzere bir evde tüm alanı boyayıp yenilemiş oluyoruz” dedi.

“İlk etapta insanlar garipsiyor”

“İlk etapta bayan uygulamacı deyince insanlar garipsiyor, özellikle projelere gittiğimiz zaman ‘Siz mi yapacaksınız? Diye soruyorlar” diyen Tokat, “Ama işlem bittiğinde çok beğendiklerini söylüyorlar. Bu da bizim için bir gurur kaynağı. Firmamız bünyesinde duvar-dekorasyon iç cephe boyaları da mevcut ve duvar çalışmaları da yapıyoruz. Beton duvarlara iç cephe boyaları ile desen uygulamaları da yapıyoruz” diye konuştu.

“Maliyet 4’te bir fiyatına düşüyor”

İnsanların özellikle kullandıkları mobilyalardan sıkıldıklarında yenisini almak ve yaptırmak yerine boyama işlemi uyguladıklarını kaydeden Begüm Türkan Tokat, “Şuan mevcut bir mutfak dolabında renginden ve modelinden sıkılan müşterilerimiz yenisini yaptırmak istese 40 bin TL’den aşağı yapılamıyor. Ancak biz uyguladığımız boyalar ile tamamen yeniliyoruz, kendinden vernikli bir ürün ekstra koruyucular da kullanabiliyoruz. Biz bunu 4’te bir fiyatına çözüme kavuşturuyoruz ve bu sayede geri dönüşüme de katkı sağlamış oluyoruz. Uzun vade kullanan ve hiçbir sorun yaşamayan müşterilerimiz var” ifadelerine yer verdi.

Begüm Türkan Tokat ayrıca, eski mobilyaların boya işleminden sonra yeni görünüme kavuşmasının kendisini mutlu ettiğini, bu sektörde uzun yıllar çalışmayı düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Evinin mutfak kısmında boyama işlemi gerçekleştirilen Tülay Arslantürk ise, mutfağını yeniden yaptırmak yerine boyatmayı tercih ettiğini söyledi. Arslantürk, “Kendisi işin üstesinden çok güzel geldi. Ben elime fırça almamış bir insan olarak çok keyif aldım. Hemcinsimin böyle güzel şeyler yapabilmesinden çok mutluyum” diye konuştu.