Alınan bilgiye göre, çeşitli suçlardan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y. isimli şahıs, jandarma ekiplerince Tuzla Mahallesi’nde bulunan bahçeden fındık çalarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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