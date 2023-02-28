Büyükşehir ekiplerinden Bin 376 binada hasar tespit çalışması

Büyükşehir ekiplerinden Bin 376 binada hasar tespit çalışması

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, hakkında “Hırsızlık’ suçundan 7 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası ile yakalama kararı bulunan A.S. isimli şahıs Fethiye İlçesi Esenköy Mahallesinde Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kimlik kontrolü esnasında yakalandı.

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