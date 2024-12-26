Nevşehir’de yaşayan 14 yaşındaki Osman Yekta Bilgili 7 yıldır boş zamanlarında ormanlık alanlara giderek yaban hayatını fotokapan ile kayıt altına alıyor.

İlk defa 7 Yaşında babası ile gittiği kamptan etkilenerek yaban hayatını araştırmaya başlayan Osman Yekta Bilgili yurdun çeşitli bölgelerindeki dağlık ve ormanlık alanlara kurduğu fotokapanlar ile yaban hayatını kayıt altına alıyor.

Babası ile birlikte Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı bin 680 rakımlı Hırka dağına çıkan Bilgili, önce hayvanların ayak izlerini takip ederek, geçiş güzergahlarını belirliyor. Daha sonra hayvanların yoğun geçtikleri bir noktada bulunan ağaca fotokapan yerleştirerek hayvanları kayıt altına alıyor. Ayda bir gün dağa çıkan Bilgili fotokapandan elde ettiği görüntüleri kaydediyor.

Osman Yekta Bilgili yaptığı açıklamada “Bu merak ilk olarak 7-8 yıl önce babam ile gittiğim Karabük kampında başladı. Karabük’teki ormanlardan çok etkilendim. Daha sonra yaban hayatını ve ormanları araştırmaya başladım. Daha sonra yaban hayatını görüntülemek için fotokapanlar alarak doğal yaşama kurdum. Bu güne kadar çok ilginç görüntüler elde ettim. Nevşehir’de de genellikle yaban domuzu, kurt tilki, yaban tavşanı, keklik ve şahin gibi hayvanları görüntüledim” şeklinde konuştu.

Üniversite de Yaban Hayatı ve Ekolojisi bölümünü okumak istediğini söyleyen Bilgili, yaban hayatının ekolojinin büyük bir kısmını oluşturduğunu da sözlerine ekledi.