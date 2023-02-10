Eskişehir’de bulunan 2 Eylül Gençlik Merkezi’nde depremzedeler için dikiş diken annesine yardım eden Zeynep Elzem Aksoy’un özverisi, çevresinden takdir topluyor.

Eskişehir’de bulunan 2 Eylül Gençlik Merkezi’nde depremzedeler için dikiş diken annesine yardım eden Zeynep Elzem Aksoy’un özverisi, çevresinden takdir topluyor.

8 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Yıkım sonucunda bölge halkına ülke genelinden ve dünyadan gelen yardımlar depremzedelere ulaştırılmaya çalıştırılıyor. Çetin kış şartlarından dolayı bölgedeki vatandaşların ısınması için kışlık kıyafetler önem arz ediyor. Bu önemin bilincinde olan Eskişehirli kadınlar, Tepebaşı Belediyesi’nin Sütlüce Mahallesi İstiklal Caddesi’nde bulunan 2 Eylül Gençlik Merkezi’nde kışlık kıyafet dikimi gerçekleştiriliyor. Toplam 20 kadının dikim yaptığı merkezde Nihal Aksoy’un 7 yaşındaki kızı dikkat çekiyor. Zeynep Elzem Aksoy isimli minik kız annesinin yanında merkeze gelerek, depremzede kardeşlerine gidecek yardımlar için gün boyunca çalışıyor. Dikiş yapan ablalarına ip getiren Zeynep’in annesi Nihal Aksoy, “Ben kızma evde kalmasını, kendimin depremzedelere giyecek dikeceğimi söylediğimde, o da gelmek isteğini söyledi. Ben de depremzede de etkilenen kardeşlerine destek olmak istediğini söyledi. Ben ilk başta kabul etmek istemedim. Ama ısrar edince abileri getirdiler buraya. Bize burada elinden geldiğince yardım ediyor. Yerleri süpürüyor, dikiş yapanlara ip getiriyor” diye konuşarak kızının azminden bahsetti.