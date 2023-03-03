DÜZCE(İHA) – Gaziantep’te yaşadıkları deprem sonrasında evleri hasar gören ve Düzce’ye ailesi ile birlikte gelen 7 yaşındaki Zehra Nur, Başkan Faruk Özlü’ye resim yaptı ve sosyal medyadan yayınladı. Özlü’de küçük kızın hediyesine ve mesajına kayıtsız kalmadı.

DÜZCE(İHA) – Gaziantep’te yaşadıkları deprem sonrasında evleri hasar gören ve Düzce’ye ailesi ile birlikte gelen 7 yaşındaki Zehra Nur, Başkan Faruk Özlü’ye resim yaptı ve sosyal medyadan yayınladı. Özlü’de küçük kızın hediyesine ve mesajına kayıtsız kalmadı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depreme ailesi ile Gaziantep’te yakalanan Zehra Nur evlerinin hasarlı olması nedeniyle Düzce’ye geldi. Annesi, babası ve küçük kardeşi ile Düzce’de yeni bir hayata başlayan Zehra Nur, yaptığı resmi sosyal medyadan paylaşarak Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye seslendi. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Faruk Özlü, çektiği video ile Zehra Nur’a teşekkür ederek daha güzel resimler yapması temennisiyle ona okul çantası, boya kalemleri ve defterler gönderdi. Özlü, mesajında “Sevgili Zehra Nur, bana gönderdiğin video mesajını aldım. Çok memnun oldum. Tekrar geçmiş olsun diliyorum ve Düzce’de güzel günler geçirmeni istiyorum. Ben de sana küçük bir hediye gönderiyorum. Sevgiler” ifadelerinde bulundu.

Başkan Özlü’yü bu sefer çaya davet etti

Başkan Özlü’nün kendisine gönderdiği hediyeleri büyük bir merakla açan ve çok sevinen Zehra Nur, “Başkanım hediyelerinizi aldık evimize çay içmeye gelin” dedi.