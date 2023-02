Depremin ardından Bingöl’ün Kiğı ilçesinde toplanan yardımların arasında bir koli içerisinde çikolata, şeker ve balon gibi çocuklar için hazırlanmış malzemeler çıktı. Kolinin içerisinden çıkan 7 yaşındaki Hiranur’un yazdığı “Allah inşallah sizleri korusun” notu duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük deprem, 10 ilde yıkımları ve can kayıplarını beraberinde getirdi. Afet bölgesindeki vatandaşların yaralarının sarılması için, ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de yardım seferberliği başlatıldı. Bingöl’ün Kiğı ilçesinde gelen yardım kolilerini kontrol eden ekipler, 7 yaşındaki Hiranur’un yazdığı duygu dolu not ile karşılaştı. Koli içerisine çikolata, balon ve şeker gibi ürünler koyan Hiranur, birde not bıraktı. Hiranur’un kendi elleri ile yazdığı notta, ”Merhaba minik bebekler nasılsınız. Hep Size dua ettim. Ben Hiranur, 7 yaşındayım, birinci sınıfa gidiyorum. Allah inşallah sizi korusun. Ben Bingöl Kiğı’dan gönderiyorum, Allah yardımcınız olsun” ifadeleri yer aldı. O not herkesi duygulandırdı.