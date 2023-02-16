Bingöl’ün Genç ilçesindeki birinci sınıf öğrencisi Sema Karaköse’nin deprem bölgesine gönderdiği hediye kutusundaki not, okuyanları duygulandırdı. Karaköse hediye kutusuna, "Her şey iyi olacak, korkma kardeşim, yanınızdayız" notunu yazdı.

Bingöl’ün Genç ilçesindeki birinci sınıf öğrencisi Sema Karaköse’nin deprem bölgesine gönderdiği hediye kutusundaki not, okuyanları duygulandırdı. Karaköse hediye kutusuna, "Her şey iyi olacak, korkma kardeşim, yanınızdayız" notunu yazdı.

11 ilde yıkıma ve can kayıplarına neden olan asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’den de deprem bölgesine vatandaşlardan çeşitli yardımlar gönderiliyor. Bu çerçevede Genç ilçe merkezinde ikamet eden birinci sınıf öğrencisi Sema Karaköse’nin, depremzede kardeşlerinin bir nebze de olsa yüzünü güldürmek için deprem bölgesine göndermiş olduğu hediye kutusu, Adıyaman’ın Besni ilçesinde görevli Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca minik afetzede Mehtap Şahin’e ulaştırıldı.

Minik yardımsever Sema, hediye kutusuna yazdığı notta, "Bu oyuncakları sizin için hazırladım, yanında çikolata da var. Her şey iyi olacak, korkma kardeşim, yanınızdayız" ifadelerine yer verdi.

Herkesi duygulandıran olay karşısında minik Mehtap ise, "İyi ki varsın Sema. Bu zor günlerde yanımızda olduğun için teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum" dedi.

Minik Mehtap, hediye kutusunu kendisine ulaştıran Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.