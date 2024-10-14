Adana’da hastanede 7 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli görüntü izlettiği öne sürülen şüpheli, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelinin ifadesinde, “Daha önceden izlediğim görüntüydü, telefonu cebime koyarken açıldı” diyerek kendisini savunduğu iddia edildi.

Olay, 9 Ekim Çarşamba günü Seyhan Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Sefa E. (29), hastanede doktor sırası beklediği sırada 7 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel içerikli görüntü izletti. Durumu fark eden vatandaşlar, Sefa E.’ye tepki göstererek darp etti. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı hastane polisi, şahsı kelepçe takarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen şüphelinin ifadesinde, ”Daha önceden izlediğim görüntüydü, telefonu cebime koyarken açıldı. Çocuğa bir şey izletmedim” dediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.